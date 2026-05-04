Фонд капремонта намерен взыскать аванс с разработчика проекта реконструкции Спасо-Преображенского собора

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» к ООО «НПО “Реставрация”». Согласно карточке дела, Фонд намерен взыскать с компании 4,4 млн руб. аванса, 2,3 млн процентов за пользование чужими денежными средствами и 1,4 млн руб. штрафа. Владелец и директор НПО «Реставрация» Михаил Девятериков в разговоре с «Ъ-Прикамье» затруднился прокомментировать детали иска.