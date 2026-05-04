Народные приметы на 5 мая: сегодня надо съесть очищенную луковицу

По народному календарю сегодня Лука-ветреник, Лукин день, Гречушник. В этот день начинали сеять гречиху. Для обеспечения хорошего урожая проводили особые обряды. «Заклинание ветра» проходило на рассвете в поле или на возвышенности. В воздух бросали щепотки муки или зерна, сопровождая просьбами обеспечить благоприятную погоду. По поверью, «задобренный» ветер поможет растениям расти, принося теплый воздух и нужное количество влаги. Для проведения обряда «Первый посев» надевали чистую одежду, брали с собой освященное в церкви зерно. До начала работы молились святому Луке. Первую горсть семян бросали на восток, чтобы урожай был таким же светлым и обильным, как восходящее солнце. Во время сева запрещалось ругаться, думать о плохом или спорить, чтобы не «заразить» семена негативной энергией.
Сегодня нельзя выносить из дома золу и мусор, чтобы не выбросить достаток и благополучие семьи. Запрещено давать в долг деньги, соль, хлеб. По поверьям, одолжившие что-либо в Лукин день рискуют надолго попасть в зависимость от должников и понести финансовые потери. Не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Путь, начатый в этот день, будет трудным, а путешественник может столкнуться с непредвиденными проблемами и опасностями. Нельзя тяжело работать, особенно в поле, чтобы не отпугнуть удачу и не подорвать здоровье. Плохая примета сегодня срывать паутину в доме. Беременным женщинам нельзя сидеть на пороге, это может навлечь беду.
Сегодня стоит устроить семейное застолье. Чтобы избавиться от невзгод, нужно съесть очищенную луковицу, кожуру растереть в порошок и развеять его по ветру. По поверьям, сны в ночь на 5 мая — вещие, хорошие нужно рассказать троим первым встречным, а плохие лучше поскорее забыть.
Народные приметы на 5 мая:
— день теплый и солнечный — лето будет таким же;
— прозвучал первый гром — к богатому урожаю;
— дует теплый южный ветер — лето будет жарким и благоприятным для созревания зерновых;
— идет дождь — к влажному лету и хорошему урожаю овощей;
— туман с утра — к урожаю грибов и ягод.
