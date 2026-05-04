Народные приметы на 5 мая: сегодня надо съесть очищенную луковицу

Сегодня нельзя выносить из дома золу и мусор, чтобы не выбросить достаток и благополучие семьи. Запрещено давать в долг деньги, соль, хлеб. По поверьям, одолжившие что-либо в Лукин день рискуют надолго попасть в зависимость от должников и понести финансовые потери. Не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Путь, начатый в этот день, будет трудным, а путешественник может столкнуться с непредвиденными проблемами и опасностями. Нельзя тяжело работать, особенно в поле, чтобы не отпугнуть удачу и не подорвать здоровье. Плохая примета сегодня срывать паутину в доме. Беременным женщинам нельзя сидеть на пороге, это может навлечь беду.