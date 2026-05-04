Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран нанес ракетно-дроновый удар по ОАЭ. Что известно

В ОАЭ сообщили о ракетно-дроновом ударе со стороны Ирана. Экстренные службы ликвидируют возгорание на нефтеперерабатывающем комплексе в эмирате Эль-Фуджайра, часть целей перехватили системы ПВО.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Объединенные Арабские Эмираты подверглись комбинированной атаке с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В промышленном районе эмирата Эль-Фуджайра произошел пожар в результате удара БПЛА по нефтеперерабатывающему комплексу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства эмиратов, беспилотник был запущен с территории Ирана. На месте происшествия работает служба гражданской обороны, ведутся работы по тушению возгорания.

В ходе налета системами ПВО также были перехвачены три ракеты, еще одна упала в море. По сообщениям находящихся в стране российских туристов, уведомления об опасности поступили в районы Аль-Фурджан, Аль-Барша и Дамак-Хилс. В небе над жилыми кварталами очевидцы заметили истребители. На фоне инцидента часть рейсов в дубайский аэропорт была перенаправлена в другие авиагавани.

Это первый случай объявления ракетной тревоги за 26 дней, прошедших с момента заключения перемирия.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше