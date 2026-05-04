Иран нанес ракетно-дроновый удар по ОАЭ. Что известно

Объединенные Арабские Эмираты подверглись комбинированной атаке с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
В промышленном районе эмирата Эль-Фуджайра произошел пожар в результате удара БПЛА по нефтеперерабатывающему комплексу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства эмиратов, беспилотник был запущен с территории Ирана. На месте происшествия работает служба гражданской обороны, ведутся работы по тушению возгорания.
В ходе налета системами ПВО также были перехвачены три ракеты, еще одна упала в море. По сообщениям находящихся в стране российских туристов, уведомления об опасности поступили в районы Аль-Фурджан, Аль-Барша и Дамак-Хилс. В небе над жилыми кварталами очевидцы заметили истребители. На фоне инцидента часть рейсов в дубайский аэропорт была перенаправлена в другие авиагавани.
Это первый случай объявления ракетной тревоги за 26 дней, прошедших с момента заключения перемирия.