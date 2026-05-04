Власти исключили бизнес-класс из компенсации командировок чиновников

Норма распространяется на лиц, замещающих отдельные государственные должности Калининградской области, в том числе заместителей председателя правительства, министров, а также уполномоченного по правам ребенка. Ранее для части этих категорий допускалась возможность приобретения билетов более высокого класса при отсутствии мест в экономе — при наличии подтверждающих документов. В новой редакции такая оговорка исключена.