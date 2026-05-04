В Калининградской области ветеран Великой Отечественной войны отметила 100-летие

Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, ветеран становления Калининградской области Анна Акимовна Иванова отмечает 4 мая 100-летие. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Представители администрации Светлого передали имениннице поздравления от имени президента и губернатора.
Анна Акимовна родилась в Смоленской области. В годы Великой Отечественной войны помогала доставлять снаряды на фронт. После войны окончила ремесленное училище, в 1948 году переехала в Калининград, трудилась на Калининградском вагоностроительном заводе.
У Анны Акимовны двое детей, четыре внука и одна правнучка.
