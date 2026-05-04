В Ростове объявлен поиск подрядчика для реставрации подземного перехода

На сайте государственных закупок размещена информация о поиске подрядчика для ремонта подземного перехода на пересечении проспекта Кировского и улицы Большой Садовой в Ростове. Бюджет проекта составляет 48 миллионов рублей, средства выделяются из городской казны. Завершение всех работ запланировано до 15 октября 2027 года.