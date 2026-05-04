В Ростове объявлен поиск подрядчика для реставрации подземного перехода

На сайте государственных закупок размещена информация о поиске подрядчика для ремонта подземного перехода на пересечении проспекта Кировского и улицы Большой Садовой в Ростове. Бюджет проекта составляет 48 миллионов рублей, средства выделяются из городской казны. Завершение всех работ запланировано до 15 октября 2027 года.
В рамках контракта подрядчик обязан: демонтировать панно без применения ударных методов; пофрагментно воссоздать и отреставрировать мозаичные панно; защитить мозаики от воздействия влаги; провести консервацию панно, усиление несущих конструкций и заделку трещин для сохранения объектов.
В переходе расположены четыре мозаичных панно:
Репродукция иллюстрации к книге французского астронома Камиля Фламмариона «Атмосфера. Популярная метеорология» (выполнена в стиле средневековой гравюры).
Изображение выхода советского космонавта Алексея Леонова в открытый космос.
Фантастическое изображение высадки советских космонавтов на Ганимед (спутник Юпитера).
Панно с картой Ростовской области, выполненное мозаикой различных цветов, а также стена из мраморной плиты.
Перед началом работ подрядчик обязан получить разрешение в органе государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН).