В Ростове объявлен поиск подрядчика для реставрации подземного перехода

Информация размещена на сайте госзакупок.

На сайте государственных закупок размещена информация о поиске подрядчика для ремонта подземного перехода на пересечении проспекта Кировского и улицы Большой Садовой в Ростове. Бюджет проекта составляет 48 миллионов рублей, средства выделяются из городской казны. Завершение всех работ запланировано до 15 октября 2027 года.

В рамках контракта подрядчик обязан: демонтировать панно без применения ударных методов; пофрагментно воссоздать и отреставрировать мозаичные панно; защитить мозаики от воздействия влаги; провести консервацию панно, усиление несущих конструкций и заделку трещин для сохранения объектов.

В переходе расположены четыре мозаичных панно:

Репродукция иллюстрации к книге французского астронома Камиля Фламмариона «Атмосфера. Популярная метеорология» (выполнена в стиле средневековой гравюры).

Изображение выхода советского космонавта Алексея Леонова в открытый космос.

Фантастическое изображение высадки советских космонавтов на Ганимед (спутник Юпитера).

Панно с картой Ростовской области, выполненное мозаикой различных цветов, а также стена из мраморной плиты.

Перед началом работ подрядчик обязан получить разрешение в органе государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН).