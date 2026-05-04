В Александрове Владимирской области создадут новый пешеходный маршрут

Экотропа «Милый сердцу Александров» появится в этом году в городском парке Александрова во Владимирской области, сообщили в туристском информационном центре региона. Ее создание соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Новый маршрут сделает отдых в парке более увлекательным и удобным для разных категорий посетителей и сможет привлечь внимание к уникальному историко-культурному наследию города. Александров — одно из самых интересных мест Владимирской области для путешественников. Там можно посетить бывшую опричную столицу Ивана Грозного — Александровскую слободу, Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых, а также усадьбу купца Первушина, где сегодня располагается художественно-краеведческий музей.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.