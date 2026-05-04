Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учащиеся медико-социального техникума в Брянске сдали нормы ГТО

Свою физическую подготовку проверили представители отделений «фармация» и «сестринское дело».

Учащиеся медико-социального техникума имени Н. М. Амосова в Брянске выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Поддержка движения ГТО соответствует целям государственной программы «Спорт России», сообщили в управлении физической культуры и спорта Брянской области.

Мероприятие прошло 27 апреля на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск». Ученики отделений «фармация» и «сестринское дело» проверили свою физическую подготовку и узнали больше о комплексе «Готов к труду и обороне». Лучший результат на поднимание туловища из положения лежа показала Милана Дячук — 67 раз за минуту. В наклоне вперед из положения стоя на тумбе лучший результат — 23 сантиметра — у Алисы Никитенковой.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.