Учащиеся медико-социального техникума в Брянске сдали нормы ГТО

Учащиеся медико-социального техникума имени Н. М. Амосова в Брянске выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Поддержка движения ГТО соответствует целям государственной программы «Спорт России», сообщили в управлении физической культуры и спорта Брянской области.
Мероприятие прошло 27 апреля на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск». Ученики отделений «фармация» и «сестринское дело» проверили свою физическую подготовку и узнали больше о комплексе «Готов к труду и обороне». Лучший результат на поднимание туловища из положения лежа показала Милана Дячук — 67 раз за минуту. В наклоне вперед из положения стоя на тумбе лучший результат — 23 сантиметра — у Алисы Никитенковой.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.