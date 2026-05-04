Учащиеся медико-социального техникума в Брянске сдали нормы ГТО

Мероприятие прошло 27 апреля на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск». Ученики отделений «фармация» и «сестринское дело» проверили свою физическую подготовку и узнали больше о комплексе «Готов к труду и обороне». Лучший результат на поднимание туловища из положения лежа показала Милана Дячук — 67 раз за минуту. В наклоне вперед из положения стоя на тумбе лучший результат — 23 сантиметра — у Алисы Никитенковой.