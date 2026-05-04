На достройку пляжеудерживающих сооружений в Светлогорске выделили 7,5 млрд рублей

На достройку пляжеудерживающих сооружений в Светлогорске выделили 7,5 миллиарда рублей. Власти ищут подрядчиков для выполнения работ. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
На завершение строительства пляжеудерживающих сооружений на побережье от улицы Балтийской до солнечных часов готовы потратить 2,9 миллиарда рублей. Протяжённость участка составляет 1700 метров. Там обустроят пять волноломов и четыре буны. Работы должны завершить в декабре 2029 года.
На достройку сооружений на участке 1400 метров от солнечных часов до санатория «Янтарный берег» выделили 4,6 миллиарда рублей. Подрядчику предстоит сделать шесть волноломов и одну буну. Работы необходимо закончить в ноябре 2029 года.
По проекту строительства волноломов и бун на протяжении 4,5 километров от реки Светлогорки до Отрадного должен появиться 70-метровый пляж. Ранее два этапа работ — от улицы Балтийской до санатория «Янтарный берег» — делал «Геоизол». В сентябре 2025 года с компанией решили расторгнуть договоры. По иску Минстроя Арбитражный суд обязывал бывшего подрядчика выплатить 2,6 миллиарда рублей. Третью очередь проекта в Отрадном выполнит «ТС Строй».
Удерживающие сооружения представляют собой систему из шестнадцати 170-метровых волноломов. Их сделают из каменных набросков с ядром из геотуб, заполненных песком, и уложат на щебёночное основание. Также на побережье забьют шесть двухрядных бун длиной от 90 до 170 метров.