На достройку пляжеудерживающих сооружений в Светлогорске выделили 7,5 млрд рублей

По проекту строительства волноломов и бун на протяжении 4,5 километров от реки Светлогорки до Отрадного должен появиться 70-метровый пляж. Ранее два этапа работ — от улицы Балтийской до санатория «Янтарный берег» — делал «Геоизол». В сентябре 2025 года с компанией решили расторгнуть договоры. По иску Минстроя Арбитражный суд обязывал бывшего подрядчика выплатить 2,6 миллиарда рублей. Третью очередь проекта в Отрадном выполнит «ТС Строй».