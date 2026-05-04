Пенсионера из Калининграда обманули телефонные мошенники, он передал им огромную сумму — 70 миллионов рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Как выяснили полицейские, 77-летнему мужчине в мессенджере позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Аферист убедил жертву в том, что сбережения под угрозой и их нужно срочно задекларировать. Мужчина согласился и передал приехавшего к нему домой курьеру наличку.
Интересно, что посыльной была женщин — ее уже удалось задержать.
Заведено уголовное дело.
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.