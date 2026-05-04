В Ростовской области создадут 3 новых отделения скорой помощи

Три новых отделения скорой медицинской помощи создадут в Ростовской области в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в донском министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
В 2026 году модульное здание скорой помощи откроют на базе городской больницы скорой медицинской помощи (ГБСМП) Ростова-на-Дону. В 2027-м — на базе ГБСМП имени Ленина в Шахтах, а в 2028 году — в центральной городской больнице Батайска.
Как пояснил министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян, создание модульных приемных отделений позволит оптимизировать логистику приема пациентов, сократить время ожидания помощи и улучшить условия работы медицинского персонала. Для новых отделений запланировано проведение сертификации по системе Национального института качества Росздравнадзора, что гарантирует оказание экстренной помощи по единым научно обоснованным стандартам.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.