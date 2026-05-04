В Москве появился ИИ-конструктор прогулок по городу

Туристический сервис Russpass запустил новый конструктор путешествий, который позволяет спланировать прогулку по Москве с помощью искусственного интеллекта, сообщили в департаменте экономической политики и развития города. Расширение возможностей для посещения достопримечательностей отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В конструкторе достаточно указать предпочтения, формат отдыха и продолжительность. На основе этих данных система предложит готовые сценарии прогулки. В программу могут входить музеи, рестораны, кафе, концертные залы, парки и даже события, совпадающие с интересами пользователя. Готовым сценарием можно поделиться с друзьями.
Для путешествия с детьми на несколько дней ИИ подготовил насыщенную программу: от арт-кафе «Иван-чайное купе» и музея «Бункер-42» до Крутицкого подворья, экотропы в Дарвиновском музее, «ФиксиПарка» и «Дворца впечатлений». Для романтического досуга конструктор предлагает посетить Московский международный дом музыки, усадьбу Полежаевых-Зубовых, бизнес-квартал «Арма», Яузский бульвар, Столешников переулок и Малую Дмитровку.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.