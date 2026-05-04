Стало известно, какие экспонаты хранятся в музее Горького в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде находится музей-квартира известного писателя Максима Горького. Какие необычные экспонаты хранятся в музее, рассказала директор музея-квартиры Горького Лариса Моторина.

— Когда проходила реставрация и шел ремонт в преддверии открытия, под несколькими слоями краски находили старые обои. По ним тогда восстановили обои начала XX века и обклеили ими стены. Это кропотливая работа, но это сделали, чтобы все было так, как в действительности, — рассказала директор.

Одним из самых необычных и ценных экспонатов остается подлинный портсигар писателя. Аксессуар когда-то спас его жизнь, когда тот прогуливался по Верхне-Волжской набережной. Тогда на него было совершено покушение, и благодаря этому портсигару острие ножа не прошло в грудь, передает NewsNN.

По словам Моториной, сотрудники постарались полностью воссоздать быт семьи. В кабинете Горького на его письменном столе, за которым автор проводил большую часть времени, находятся фотографии близких людей и канцелярские принадлежности.

