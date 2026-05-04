Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, прошла четвертый курс химиотерапии в рамках лечения четвертой стадии рака желудка. Об этом сообщил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.
— У Леры прошла четвертая химия, она изо всех сил пытается сохранить бодрость духа, — написал Сквиччиарини в социальных сетях.
Кроме того, Сквиччиарини выложил кадры из больничной палаты, на которых Лерчек рассказала о своем настрое.
— Сегодня у меня четвертая химия из девяти. Это значит, что практически половина пути проделана. Не буду геройствовать и говорить, что всегда чувствую себя хорошо и идеально, — сказала она.
Она отметила, что медики, следящие за ее состоянием, говорят о важности морального настроя во время лечения. В связи с этим Чекалина рассказала, что рассчитывает перебороть заболевание и продолжить активную жизнь.
У Валерии Чекалиной обнаружили рак желудка на четвертой стадии с метастазами в легких. О болезни стало известно 8 марта. Незадолго до этого, в конце февраля, блогер родила четвертого ребенка. «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина, насколько успешным может быть лечение рака желудка.
В конце апреля пара отметила два месяца со дня рождения их сына Даниэля. Танцор в личном блоге обратился к ребенку и рассказал, как пополнение в семье спасло жизнь его возлюбленной. Мужчина к своему посту также прикрепил фотографии, которые были сделаны после первого курса химиотерапии блогера.