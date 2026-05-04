Какой сегодня праздник: Всемирный день гигиены рук

Сегодня Всемирный день гигиены рук. Праздник был инициирован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2009 году. Дата выбрана символично: по 5 пальцев на каждой руке. Основная цель: повысить осведомленность о важности гигиены рук, особенно в медицинских учреждениях. Специалисты рекомендуют мыть руки водой с мылом в течение 40—60 секунд. Если нет доступа к воде и мылу, использовать антисептики. Кстати, эффект от соблюдения гигиены весьма важен: снижается уровень кишечных заболеваний более чем на 40%, а респираторные инфекции сокращаются почти на 25%.
Международный день акушерки отмечают ежегодно 5 мая. Идея учредить отдельный праздник появилась в 1987 году на Международной конференции акушерок в Нидерландах. Спустя 5 лет инициатива была реализована — с 1992 года дата официально вошла в международный календарь. Акушерка — это высококвалифицированный специалист со средним или высшим медицинским образованием. В ее обязанности входит наблюдение за беременными на протяжении всего срока, проведение занятий по подготовке к родам, оказание помощи при родах и психологическая поддержка женщины, контроль состояния роженицы и новорожденного. По статистике, квалифицированная работа акушерок снижает риск осложнений при родах на 30%.
День водолаза отмечают ежегодно 5 мая. Это профессиональный праздник специалистов, которые работают под водой в сложных и зачастую опасных условиях. В 1882 году по указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. Ее задачи были четко прописаны: готовить «опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ». До этого обучение водолазов носило стихийный характер — знания передавались от человека к человеку. С созданием школы подготовка вышла на новый уровень. Появились научно обоснованные методики. Курсанты отрабатывали навыки в специально построенном бассейне. За первый год школа подготовила более 200 специалистов. К концу XIX века она получила признание не только в России, но и за рубежом. Сегодня ее преемником считается Военно‑морской инженерный институт.