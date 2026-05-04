Какой сегодня праздник: Всемирный день гигиены рук

День водолаза отмечают ежегодно 5 мая. Это профессиональный праздник специалистов, которые работают под водой в сложных и зачастую опасных условиях. В 1882 году по указу императора Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. Ее задачи были четко прописаны: готовить «опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ». До этого обучение водолазов носило стихийный характер — знания передавались от человека к человеку. С созданием школы подготовка вышла на новый уровень. Появились научно обоснованные методики. Курсанты отрабатывали навыки в специально построенном бассейне. За первый год школа подготовила более 200 специалистов. К концу XIX века она получила признание не только в России, но и за рубежом. Сегодня ее преемником считается Военно‑морской инженерный институт.