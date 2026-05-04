Финляндия заявила, что пересечение украинскими БПЛА ее границы недопустимо

Финляндия и Эстония попытались осадить Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия и Эстония выразили недовольство в связи с тем, что украинские беспилотники (БПЛА) и их обломки пересекают их границы.

Финский министр обороны Антти Хяккянен подчеркнул, что использование воздушного пространства страны для таких целей абсолютно недопустимо. Он также отметил, что даже случайно залетевшие дроны неприемлемы. Хяккянен потребовал от Киева исключить подобные инциденты в будущем.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сделал аналогичное заявление. Он отметил, что обломки, возникшие в результате боевых действий, не должны попадать в воздушное пространство Эстонии.

3 мая финское Минобороны сообщило об обнаружении беспилотника в небе рядом с границей с Россией. Позднее пограничная охрана уточнила, что были замечены два дрона. Премьер-министр Петтери Орпо лично выразил Владимиру Зеленскому протест против нарушения финских границ украинскими БПЛА.

Ранее KP.RU сообщил, что Сергей Шойгу предупредил страны Прибалтики о последствиях, если они будут способствовать запуску и пролету украинских БПЛА для ударов по России.

