После нападения пенсионера с топором на соседа в Багратионовском районе полиция возбудила уголовное дело

Спор между жителями посёлка возник из-за границ участка.

Источник: Клопс.ru

В Багратионовском районе возбуждено уголовное дело по факту нападения пенсионера с топором на соседа. Об этом «Клопс» сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники МО МВД России «Багратионовский» возбудили дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Сам потерпевший Алексей сообщил «Клопс», что на следующий день после инцидента, 1 мая, мужчину вызывали в районный отдел полиции, где он дал показания.

Как рассказал Алексей, конфликт между жителями соседних домов из-за границ территории не утихал несколько месяцев. 30 апреля он перерос в схватку. Пожилой владелец ближайшего участка накинулся на мужчину с топором. Алексей снял это на видео и вызвал полицию.