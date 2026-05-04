В Усть-Донецком районе Дона обновили стационар центральной больницы

Все отделения лечебного учреждения теперь оснащены современным оборудованием и мебелью.

Источник: Национальные проекты России

Обновленный стационар Усть-Донецкой центральной районной больницы открыли в Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Модернизация лечебных учреждений отвечает целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Уточняется, что все отделения больницы теперь оснащены современным оборудованием и мебелью. Губернатор Юрий Слюсарь посетил обновленное лечебное учреждение до открытия. Работники больницы рассказали ему о своих предложениях по изменению правил маршрутизации пациентов. Также с губернатором обсудили организацию работы вахтовых медбригад в период высокого туристического сезона.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

