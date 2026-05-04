Сезон навигации «Валдаев» и «Метеоров» стартовал в Нижегородской области

Впереди у пассажиров богатый выбор направлений. В навигацию этого года запланировано 18 направлений: 11 регулярных и 7 прогулочно-экскурсионных. Суда продолжат ходить по внутрирегиональные маршрутам: до Городца и Бора по Волге, а также до Дзержинска и Павлова по Оке. Готовят и новое направление — до села Чулково в Вачском округе.