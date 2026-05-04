Сезон навигации «Валдаев» и «Метеоров» стартовал в Нижегородской области

«Валдаи» и «Метеоры» снова на воде. Первые в этом сезоне рейсы скоростные суда выполнили 2 и 3 мая — сходили в Казань и Ярославль и вернулись обратно в Нижний Новгород. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.
Впереди у пассажиров богатый выбор направлений. В навигацию этого года запланировано 18 направлений: 11 регулярных и 7 прогулочно-экскурсионных. Суда продолжат ходить по внутрирегиональные маршрутам: до Городца и Бора по Волге, а также до Дзержинска и Павлова по Оке. Готовят и новое направление — до села Чулково в Вачском округе.
Флот компании «Водолёт» сейчас насчитывает пять «Валдаев» и два «Метеора» с именами «Конструктор Алексеев» и «Капитан Полуэктов». Все суда нижегородской сборки, выпущены на местном ЦКБ по СПК имени Алексеева. В мае обещают еще один «Метеор».
Кстати, регион первым в стране еще в 2019 году начал возрождать скоростной речной флот. Кроме этого, по итогам 2025 года «Водолёт» признали лучшей судоходной компанией России на регулярных пассажирских перевозках.