В Пионерском торжественно открыли новый городской стадион

В Пионерском накануне торжественно открыли новый городской стадион с футбольным полем по стандарту ФИФА. На стадионе оборудовали футбольное поле 100 на 64 метра с искусственным покрытием, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, тренажерную площадку и трибуны на 500 зрителей.