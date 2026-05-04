В Пионерском торжественно открыли новый городской стадион

В Пионерском накануне торжественно открыли новый городской стадион с футбольным полем по стандарту ФИФА. На стадионе оборудовали футбольное поле 100 на 64 метра с искусственным покрытием, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, тренажерную площадку и трибуны на 500 зрителей.
Церемония открытия прошла с участием официальных лиц. Они поздравили жителей с долгожданным открытием стадиона и отметили его значение для развития массового спорта и детских секций.
В ходе мероприятия также прошла церемония награждения. Министр спорта области Наталья Ищенко вручила медали «80 лет Калининградской области» учителю физкультуры Нине Лукачевой, ветерану вооруженных сил Алексею Ризану и директору спортивной школы олимпийского резерва Алексею Якимову.
В день открытия здесь также прошел спортивный марафон с участием футбольных команд разных возрастов. Уже 10 мая на новом поле пройдет первый официальный матч чемпионата области.
Строительство стадиона началось еще в августе 2023 года. Общая стоимость проекта составила почти 250 млн рублей, из которых более 130 млн рублей направили из федерального бюджета.
