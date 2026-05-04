Как начать бегать и не получить травму: советы врача

С наступлением теплого сезона многие возвращаются к беговым тренировкам, но именно в этот период резко растет риск травм. Травматолог-ортопед Дмитрий Дьячков рассказал, как безопасно начать бег после перерыва. По его словам, главная ошибка новичков — слишком резкий старт. Об этом пишет Lenta.ru.
«Если после того, как вы пробежали 500 метров, вы уже немного устали — остановитесь. В следующий раз пробежите чуть больше», — посоветовал Дьячков.
Как пояснил врач, организм должен привыкать к нагрузкам постепенно. Первые тренировки лучше делать короткими — по 15−20 минут, сочетая легкий бег и ходьбу. Оптимально заниматься 2−3 раза в неделю, не перегружая себя с первых дней.
Дьячков также напомнил о правиле «трех слишком»: нельзя бегать слишком часто, слишком быстро и слишком далеко. Это помогает избежать перегрузок и микротравм. Кроме того, он посоветовал внимательно следить за самочувствием. При боли или сильной усталости лучше сразу перейти на шаг и снизить темп в следующих тренировках.
