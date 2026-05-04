В правительстве утвердили программу празднования Дня Победы в Калининграде

В Калининграде отмечать День Победы начнут 9 мая с 10 утра — именно в это время на главной площади города пройдет парад Победы. Военной техники не увидим, участие в смотре примут пешие расчеты и ретротехника. В правительстве утвердили и остальные мероприятия памятного дня.
Что будет на площади Победы:
— 14:05−15:30 — выступление артистов драматического театра и симфонического оркестра. Спектакль-концерт «Время помнить. Время жить»;
— 15:30−16:00 — концерт ансамбля народной песни «Облепиха»;
— 16:00−16:30 — выступление Балтийского казачьего хора;
— 16:30−17:30 — выступление ансамбля песни и пляски «Пограничник Балтики»;
— 17:30−18:00 — выступление исполнителей и коллективов Калининграда и области;
— 18:00−19:00 — выступление ансамбля песни и пляски Балтийского флота;
— 19:00−20:00 — выступление артистов Калининградского театра эстрады;
— 20:15−21:00 — концерт группа «Катюша»;
— 21:00−22:00 — концерт группы «Громче» и Балтийского казачьего хора.
Что будет на территории военно-мемориального комплекса «Форт № 5»:
— 10.00−10.30 — возложение цветов на Аллее Героев и у стелы «Штурм»;
— 11.00−12.00 — концерт артистов вокальной школы «Твой голос»;
— 12.00−12.50 — бесплатная экскурсия по территории форта;
— 14.00−14.30 — реконструкция штурма Кёнигсберга;
— 15.00−15.50 — бесплатная экскурсия по территории форта;
— 15.00−18.00 — концертная программа.
В течение дня у форта будет организована работа интерактивных площадок, полевой кухни, торговой ярмарки. Будет проходить демонстрация военной кинохроники Восточно-Прусской наступательной операции в «Полевом кинотеатре».
В музее «Форт № 5» работают выставки: «Герои Советского Союза — участники штурма Форт № 5», «Памятники оборонительного зодчества», «Штурм Кёнигсберга» (редкие фотографии военного времени), «Немцы против Гитлера» (о немецком движении Сопротивления в годы Второй мировой войны), «Соколы генерала Хрюкина в небе Восточной Пруссии» (из семейного архива В. Т. Хрюкина), «Шакалы Гитлера», «Война, как ком, катилась по дорогам…» (фотографии 1941−1945 гг. корреспондентов ТАСС из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, г. Санкт-Петербург), «В небесах мы летали одних» (к 75-летию образования легендарного авиаполка «Нормандия-Неман»), «Донбасс. Прошлое и настоящее», «Суворов. Наука побеждать».
Мероприятия в Калининграде закончатся праздничным салютом в 22:00.
Напомним, шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате в этом году в Калининграде и городах области не предусмотрено.