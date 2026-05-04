В правительстве утвердили программу празднования Дня Победы в Калининграде

В музее «Форт № 5» работают выставки: «Герои Советского Союза — участники штурма Форт № 5», «Памятники оборонительного зодчества», «Штурм Кёнигсберга» (редкие фотографии военного времени), «Немцы против Гитлера» (о немецком движении Сопротивления в годы Второй мировой войны), «Соколы генерала Хрюкина в небе Восточной Пруссии» (из семейного архива В. Т. Хрюкина), «Шакалы Гитлера», «Война, как ком, катилась по дорогам…» (фотографии 1941−1945 гг. корреспондентов ТАСС из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, г. Санкт-Петербург), «В небесах мы летали одних» (к 75-летию образования легендарного авиаполка «Нормандия-Неман»), «Донбасс. Прошлое и настоящее», «Суворов. Наука побеждать».