В правительстве утвердили программу празднования Дня Победы в Калининграде

Мероприятия стартуют с 10:00 и завершатся салютом.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде отмечать День Победы начнут 9 мая с 10 утра — именно в это время на главной площади города пройдет парад Победы. Военной техники не увидим, участие в смотре примут пешие расчеты и ретротехника. В правительстве утвердили и остальные мероприятия памятного дня.

Что будет на площади Победы:

— 14:05−15:30 — выступление артистов драматического театра и симфонического оркестра. Спектакль-концерт «Время помнить. Время жить»;

— 15:30−16:00 — концерт ансамбля народной песни «Облепиха»;

— 16:00−16:30 — выступление Балтийского казачьего хора;

— 16:30−17:30 — выступление ансамбля песни и пляски «Пограничник Балтики»;

— 17:30−18:00 — выступление исполнителей и коллективов Калининграда и области;

— 18:00−19:00 — выступление ансамбля песни и пляски Балтийского флота;

— 19:00−20:00 — выступление артистов Калининградского театра эстрады;

— 20:15−21:00 — концерт группа «Катюша»;

— 21:00−22:00 — концерт группы «Громче» и Балтийского казачьего хора.

Что будет на территории военно-мемориального комплекса «Форт № 5»:

— 10.00−10.30 — возложение цветов на Аллее Героев и у стелы «Штурм»;

— 11.00−12.00 — концерт артистов вокальной школы «Твой голос»;

— 12.00−12.50 — бесплатная экскурсия по территории форта;

— 14.00−14.30 — реконструкция штурма Кёнигсберга;

— 15.00−15.50 — бесплатная экскурсия по территории форта;

— 15.00−18.00 — концертная программа.

В течение дня у форта будет организована работа интерактивных площадок, полевой кухни, торговой ярмарки. Будет проходить демонстрация военной кинохроники Восточно-Прусской наступательной операции в «Полевом кинотеатре».

В музее «Форт № 5» работают выставки: «Герои Советского Союза — участники штурма Форт № 5», «Памятники оборонительного зодчества», «Штурм Кёнигсберга» (редкие фотографии военного времени), «Немцы против Гитлера» (о немецком движении Сопротивления в годы Второй мировой войны), «Соколы генерала Хрюкина в небе Восточной Пруссии» (из семейного архива В. Т. Хрюкина), «Шакалы Гитлера», «Война, как ком, катилась по дорогам…» (фотографии 1941−1945 гг. корреспондентов ТАСС из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, г. Санкт-Петербург), «В небесах мы летали одних» (к 75-летию образования легендарного авиаполка «Нормандия-Неман»), «Донбасс. Прошлое и настоящее», «Суворов. Наука побеждать».

Мероприятия в Калининграде закончатся праздничным салютом в 22:00.

Напомним, шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате в этом году в Калининграде и городах области не предусмотрено.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше