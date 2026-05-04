В Ростове осудили бывшего главврача, который неправильно потратил 6 миллионов

В Ростове бывший главврач онкодиспансера оставил пациентов без противоопухолевых препаратов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове вынесли приговор бывшему главврачу онкодиспенсера. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

Установлено, что руководитель медучреждения использовал средства областного бюджета не по назначению. Деньги были выделены на покупку противоопухолевых препаратов в рамках программы «Развитие здравоохранения». Однако, в желании создать видимость надлежащей работы главврач приобрел на них другие лекарственные средства. Всего было израсходовано 6 035 385 рублей. Тем самым руководитель медучреждения нарушил права онкобольных, которые нуждаются в постоянном квалифицированном лечении.

Суд признал бывшего главврача виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к двум годам лишения свободы. Также с него взыскали в пользу областного минздрава причиненный преступлением имущественный вред в размере 6 035 385 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

