В Ростове осудили бывшего главврача, который неправильно потратил 6 миллионов

В Ростове вынесли приговор бывшему главврачу онкодиспенсера. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.
Установлено, что руководитель медучреждения использовал средства областного бюджета не по назначению. Деньги были выделены на покупку противоопухолевых препаратов в рамках программы «Развитие здравоохранения». Однако, в желании создать видимость надлежащей работы главврач приобрел на них другие лекарственные средства. Всего было израсходовано 6 035 385 рублей. Тем самым руководитель медучреждения нарушил права онкобольных, которые нуждаются в постоянном квалифицированном лечении.
Суд признал бывшего главврача виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к двум годам лишения свободы. Также с него взыскали в пользу областного минздрава причиненный преступлением имущественный вред в размере 6 035 385 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.