В Ростове осудили бывшего главврача, который неправильно потратил 6 миллионов

Установлено, что руководитель медучреждения использовал средства областного бюджета не по назначению. Деньги были выделены на покупку противоопухолевых препаратов в рамках программы «Развитие здравоохранения». Однако, в желании создать видимость надлежащей работы главврач приобрел на них другие лекарственные средства. Всего было израсходовано 6 035 385 рублей. Тем самым руководитель медучреждения нарушил права онкобольных, которые нуждаются в постоянном квалифицированном лечении.