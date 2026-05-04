В Москве отремонтировали около 1 тысячи домов с межэтажными поясами

Специалисты привели в порядок фасады, подвалы и крыши зданий, а также обновили внутренние коммуникации.

Около 1 тысячи жилых домов, фасады которых украшены межэтажными карнизами, отремонтировали в Москве, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Одним из зданий, где провели такой ремонт, стал дом № 2/4 в Олсуфьевском переулке. Специалисты модернизировали фасад и крышу. В частности, они расчистили стены, восстановили штукатурный слой, поврежденную кирпичную кладку и архитектурный декор. Непосредственно фасад покрасили в исторические оттенки «слоновая кость» и «сигнальный белый». Также специалисты заменили отливы и водосточные трубы, отремонтировали подъезды и обновили внутренние коммуникации.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.