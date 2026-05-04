Юлия Пересильд раскрыла тайну, что хотела бы оставить детям и будущему поколению

Актриса Юлия Пересильд, побывавшая в космосе, рассказала, что хотела бы оставить после себя. Она призналась, что очень хочет передать детям — не обязательно только своим, а вообще детям и всему следующему поколению — одну простую мысль: всё создаётся в любви, всё ради любви, всё во имя любви. Без любви, по её словам, всё бессмысленно. Пересильд говорила о глобальной человеческой любви, не только о любви между мужчиной и женщиной. И напомнила: жизнь на самом деле очень короткая.