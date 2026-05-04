«Открывает Москве возможности»: В Европе прокомментировали бойкот Китая санкций США

Решение Пекина бойкотировать введенные Вашингтоном санкции против нефтяных компаний из Китая может оказаться позитивным знаком для Москвы. Об этом заявил ирландский журналист Брайан Макдональд.
«Это потенциально очень хорошая новость для России. …Это говорит о более решительной позиции Пекина, которая открывает перед Москвой большие возможности», — написал Макдональд в соцсети X.
Как писал сайт KP.RU, 2 мая Минкоммерции КНР издало приказ, запрещающий исполнять санкции Белого дома в отношении пяти китайских нефтяных компаний, которые обвиняются американцами в торговле с Ираном. В ведомстве указали, что действия Вашингтона неправомерно ограничивают деятельность китайских нефтехимических компаний, а также нарушают базовые нормы международных отношений.
Ранее Пекин заявил, что примет все необходимые меры для защиты национальных предприятий, если США введут новые ограничения в телекоммуникационном секторе.