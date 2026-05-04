70 миллионов за «декларацию»: пенсионер из Калининграда озолотил мошенников

Источник: Янтарный край

Утро пенсионера 1948 года рождения закончилось звонком в мессенджере и визитом незнакомки. Житель Калининграда лишился 70 миллионов рублей, пытаясь спасти их от вымышленных мошенников, но отдав настоящим.

Неизвестный представился силовиком и убедил пожилого калининградца: деньгами якобы пытаются завладеть аферисты, поэтому купюры нужно срочно задекларировать. Другого выхода не предлагалось. Пенсионер согласился передать наличные курьеру. Домой приехала девушка 2002 года рождения, забрала 70 миллионов и бесследно исчезла.

Полиция задержала подозреваемую. Но главный вопрос не в том, вернут ли деньги, а том, откуда у обычного пенсионера такая сумма. В официальном сообщении УМВД об этом — ни слова. Зато есть стандартное предостережение: никогда и никому не передавайте сбережения.

Против задержанной возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет колонии.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
