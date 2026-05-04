Экс-жена Захарова рассказала, как отреагировала на его измену с Распутиной

Певица Маша Распутина и предприниматель Виктор Захаров тайно заключили брак спустя 25 лет совместной жизни. Об этом стало известно осенью прошлого года. Певица и продюсер встретились на фестивале, когда Захаров еще был женат на бывшей супруге Елене. Теперь первая жена Захарова появилась в программе «Пусть говорят», где рассказала, как узнала о романе своего мужа с артисткой.
По словам Елены, она не могла поверить в предательство, так как, по ее словам, помогала Распутиной в начале ее карьеры.
— А тут заходит Виктор домой, сел напротив меня и говорит: «Я тебе изменил». Я сразу спрашиваю: «Так… а кто?», «Это Маша», — отвечает муж. «Какая Маша?» — недоумеваю я. «Распутина», — ответил он грустно. Я тогда закричала: «На черта ты ей нужен? Маша там за 25 тысяч долларов пьет шампанское, ей миллионеры-миллиардеры квартиры-машины покупают. А мы не такие уж богатые, по сравнению с ними», — рассказала Елена.
Захарова удивилась и по поводу выбора исполнителя. Бывшая жена продюсера знала, что за Распутиной ухаживают более состоятельные и успешные мужчины, однако предприниматель заявил, что это не так.
— На это он мне ответил: «Кому ты веришь! Ничего у нее нет, все эти звезды врут! Никто ей ничего не дарит». Я изменил, если можешь, прости, — рассказала она.
В марте стало известно, что бывшая жена Виктора Захарова Елена запустила процесс раздела имущества, из-за которого пара могла лишиться недвижимости. Сильнее всех от этого могла пострадать дочь Распутиной Лидия, которая является инвалидом второй группы. По словам Распутиной, их дом заинтересовал женщину только после того, как в нем сделали дизайнерский ремонт.