Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция задержала водителя, наехавшего на толпу в центре Лейпцига

В центре Лейпцига пострадали не меньше 20 человек от наезда легкового автомобиля, есть погибшие.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Германии задержала водителя, который протаранил людей на автомобиле в центре Лейпцига. Об этом пишет Bild со ссылкой на обер-бургомистра города Буркхарда Юнга.

«Мы потрясены. Все, что я могу сейчас сделать, это выразить соболезнования семьям погибших», — сказал Юнг. По данным полиции федеральной земли Саксония, легковой автомобиль на Гриммайше-штрассе сбил нескольких человек и скрылся. Однако полиции удалось его задержать по горячим следам.

В настоящее время в центре Лейпцига проходят полицейская и спасательные операции. Правоохранители попросили жителей и гостей города освободить дороги для экстренных служб и следовать указаниям спасателей.

Ранее KP.RU писал, что при наезде автомобиля на толпу в центре Лейпцига погибли минимум два человека, еще 20 получили ранения. Трагедия произошла на центральной торговой улице, где много магазинов и всегда высокая плотность пешеходов.