Полиция задержала водителя, наехавшего на толпу в центре Лейпцига

Полиция Германии задержала водителя, который протаранил людей на автомобиле в центре Лейпцига. Об этом пишет Bild со ссылкой на обер-бургомистра города Буркхарда Юнга.
«Мы потрясены. Все, что я могу сейчас сделать, это выразить соболезнования семьям погибших», — сказал Юнг. По данным полиции федеральной земли Саксония, легковой автомобиль на Гриммайше-штрассе сбил нескольких человек и скрылся. Однако полиции удалось его задержать по горячим следам.
В настоящее время в центре Лейпцига проходят полицейская и спасательные операции. Правоохранители попросили жителей и гостей города освободить дороги для экстренных служб и следовать указаниям спасателей.
Ранее KP.RU писал, что при наезде автомобиля на толпу в центре Лейпцига погибли минимум два человека, еще 20 получили ранения. Трагедия произошла на центральной торговой улице, где много магазинов и всегда высокая плотность пешеходов.