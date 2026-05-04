300-метровую Георгиевскую ленту развернули в Нижнем Новгороде

Мероприятие прошло возле Собора Александра Невского.

Источник: Время

Более 2000 активистов партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии» в преддверии Дня Победы развернули 300-метровую Георгиевскую ленту вокруг Собора Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО ЕР.

Акция организована региональным отделением «Молодой Гвардии» и Нижегородским региональным исполнительным комитетом партии «Единая Россия» совместно с министерством молодёжной политики и правительством Нижегородской области.

«Этот флешмоб — визуальное воплощение нерушимой связи времён. Когда молодёжь разного возраста, с разными увлечениями и интересами встала в единый символ — георгиевскую ленту, также как когда-то стояли в едином строю наши деды и прадеды, и все, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны», — сказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Участники мероприятия почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и исполнили гимн Российской Федерации.

«Организуя массовые зрелищные мероприятия к 9 мая, активисты Нижнего Новгорода всегда демонстрируют сплоченность. Своим примером они показывают всем, как важно хранить память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Важно, что ребята не просто помнят историю, а делают ее частью своей жизни. Флешмоб к 81-й годовщине Великой Победы многих поразил сочетанием масштаба и символизма. В этом действе было все: и гордость за страну, за наших героев, за Победу, и единство, и уважение к своей Родине. Уверен, что с таким поколением, сильным, думающим, неравнодушным, у нашей страны надежное будущее», — прокомментировал событие председатель городской Думы Нижнего Новгорода, член Генерального совета «Единой России», Регионального политсовета партии, ветеран СВО Евгений Чинцов.

Впервые эта лента была развернута в 2022 году в Мариуполе. Теперь молодогвардейцы передают её в разные города. Из Нижнего Новгорода лента отправится в Тамбов, а 9 мая её развернут в Москве.

На мероприятие в Нижнем Новгороде Георгиевскую ленту доставил автомобиль ГАЗ — преемник знаменитой полуторки ГАЗ-АА. Во время Великой Отечественной войны на этих машинах доставляли боеприпасы, перевозили раненых, эвакуировали людей. Автомобиль стал символом военного времени, отваги и трудолюбия войнов.

«Наши деды победили в Великой Отечественной войне и передали нам сильную, богатую красивую страну в мире. Для нас важно, чтобы молодое поколение чувствовало свою причастность к этому подвигу. Молодёжь — будущее страны, и мы должны быть достойны наших предков. Уверен, крупнейшая Победа нашего поколения впереди!», — отметил лидер Молодой Гвардии Нижегородской области, ветеран СВО Роман Зыков.

Напомним, сохранение культурного и военного наследия России, а также патриотическое воспитание молодежи — одно из важнейших направлений реализации Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Историческая память».

