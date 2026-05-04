Суд взыскал с экс-полицейского незаконные доходы от предпринимательской деятельности

Правоохранитель сдавал в аренду автомобиль и строительный инструмент.

По иску прокурора Гурьевского района суд взыскал в пользу государства незаконные доходы бывшего сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что один из бывших сотрудников полиции в период замещения должности старшего инспектора отделения по противодействию незаконной миграции ОВМ ОМВД России “Гурьевский” в нарушение требований закона осуществлял предпринимательскую деятельность по сдаче в аренду автомобиля и строительного инструмента. По результатам проверки прокурор района обратился в суд с иском о взыскании в доход государства незаконно полученных денежных средств в размере 132,4 тыс. рублей», — рассказали в прокуратуре.

Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда постановлено на контроль.