Маринованный лук и овощи помогут: как облегчить тяжесть после застолья с шашлыком

Майские пикники с шашлыком часто заканчиваются чувством тяжести в животе. Нутрициолог Наталья Чаевская объяснила, как избежать дискомфорта после трапезы в беседе с aif.ru.
По словам эксперта, шашлык состоит в основном из белка и жира, что создает большую нагрузку на организм. Ситуацию ухудшают хлеб и жирные соусы, из-за которых появляется сонливость.
Специалист рекомендует наполнять половину тарелки свежими овощами: огурцами, помидорами или зеленью. Клетчатка ускорит продвижение мяса и снимет ощущение переедания.
Если сырые овощи вредны для желудка, их можно запечь на гриле. Наталья Чаевская отметила, что баклажаны или кабачки в таком виде легче усваиваются. Особое внимание она уделила маринованному луку. Он стимулирует выработку желудочного сока, помогая расщеплять жиры. Именно поэтому эту добавку нельзя исключать из блюда.
Стоит отметить, что для правильного приготовления шашлыка его необходимо жарить примерно 15−20 минут. В Роспотребнадзоре обратили внимание, что уже готовое блюдом может храниться в холодильнике не более 36 часов, пишет 360.ru.
Гастроэнтеролог Феликс Тухватуллин предупредил о видах мяса, с которыми следует проявлять особую осторожность при приготовлении шашлыка. Он призвал быть внимательнее при употреблении баранины. Специалист указал, что данный вид красного мяса содержит повышенное количество насыщенных жиров по сравнению с другими. Его слова приводит «Царьград».