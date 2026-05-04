Под Зеленоградском обнаружили советский самолет, сбитый во время Восточно-Прусской операции в 1945 году

Под Зеленоградском, в районе поселка Красновка, обнаружили советский самолет Ил-2, сбитый во время Восточно-Прусской операции. Его экипаж — а среди обломков нашли и останки летчиков — считался пропавшим без вести. В понедельник, 4 марта, начался подъем штурмовика. На месте побывал губернатор Алексей Беспрозванных, сообщает пресс-служба областного правительства.