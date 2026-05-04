Под Зеленоградском обнаружили советский самолет, сбитый во время Восточно-Прусской операции в 1945 году

Вместе с искореженными деталями Ил-2 удалось найти останки летчиков.

Источник: Комсомольская правда

Под Зеленоградском, в районе поселка Красновка, обнаружили советский самолет Ил-2, сбитый во время Восточно-Прусской операции. Его экипаж — а среди обломков нашли и останки летчиков — считался пропавшим без вести. В понедельник, 4 марта, начался подъем штурмовика. На месте побывал губернатор Алексей Беспрозванных, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как отметил губернатор, еще предстоит установить имена погибших летчиков, а правительство области оказывает поддержку в поисках, идентификации героев Великой Отечественной войны, сохранении памяти о них.

По словам координатора федерального проекта «Историческая память» в Калининградской области Руслана Хисамова, поисковой отряд «Совесть» обнаружил самолет и, по предварительным данным определил, что боевую машину пилотировал капитан Машковцев вместе со стрелком Михеевым. Удалось на месте найти и боевые награды.

Останки этих и других найденных красноармейцев будут перезахоронены в братской могиле.