В Нижнем Новгороде пройдет международный фестиваль искусств

Первый Международный фестиваль искусств «Человек Альфа / ALFA HUMAN» пройдет 20−31 мая в Нижнем Новгороде при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Мероприятие объединит более 10 городских площадок и представит программу на стыке музыки, науки и современных художественных практик. На фестивале будут освещены четыре направления. Речь идет об академической музыкальной и научно-просветительской программах, а также о сайте-специфике и специальных проектах. Также на мероприятии выступят звезды мировой и российской сцены, включая Теодора Курентзиса, Хиблу Герзмаву, Бориса Березовского.
Научная программа предусматривает проведение ряда лекций. Также будут организованы встречи с ведущими исследователями. Участники программы обсудят взаимодействие искусства и науки. Зрителей ждут перформансы и музыкальные маршруты. Мероприятия фестиваля пройдут на Чкаловской лестнице, в Пакгаузах, филиалах Нижегородского художественного и Пушкинского музеев, Усадьбе Рукавишниковых, Театре юного зрителя, на набережной Федоровского.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.