Иран опроверг заявления об атаках ОАЭ ракетами

Ранее армия ОАЭ заявила о запуске четырех крылатых ракет из Ирана, три их которых были успешно перехвачены над территориальными водами государства. Еще одна ракета упала в море. В понедельник, 4 мая, жители ОАЭ получили оповещения о возможной ракетной угрозе, которые были разосланы на мобильные телефоны.