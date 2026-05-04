Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран опроверг заявления об атаках ОАЭ ракетами

ВС Ирана назвали ложной информацию об атаках страны по территории ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

Иран опроверг заявления об атаках ракетами по Объединенным Арабским Эмиратам. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на высокопоставленного представителя иранских вооруженных сил.

Ранее армия ОАЭ заявила о запуске четырех крылатых ракет из Ирана, три их которых были успешно перехвачены над территориальными водами государства. Еще одна ракета упала в море. В понедельник, 4 мая, жители ОАЭ получили оповещения о возможной ракетной угрозе, которые были разосланы на мобильные телефоны.

Также правительство промышленного района Эль-Фуджайра в ОАЭ сообщило о возникшем пожаре на его территории после атаки беспилотного летательного аппарата. Как утверждают местные власти, дрон был запущен с территории Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше