Иран опроверг заявления об атаках ОАЭ ракетами

Иран опроверг заявления об атаках ракетами по Объединенным Арабским Эмиратам. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на высокопоставленного представителя иранских вооруженных сил.
Ранее армия ОАЭ заявила о запуске четырех крылатых ракет из Ирана, три их которых были успешно перехвачены над территориальными водами государства. Еще одна ракета упала в море. В понедельник, 4 мая, жители ОАЭ получили оповещения о возможной ракетной угрозе, которые были разосланы на мобильные телефоны.
Также правительство промышленного района Эль-Фуджайра в ОАЭ сообщило о возникшем пожаре на его территории после атаки беспилотного летательного аппарата. Как утверждают местные власти, дрон был запущен с территории Ирана.