Драму Достоевского превратили в притчу

В Театре Российской армии режиссер Павел Сафонов представил спектакль «Идиот» по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского. Здесь нет наигранного эпатажа и вольного прочтения — только бережное отношение к великому произведению русской литературы.
История о князе Мышкине (Артемий Серегин) удивительно сценична — сжатые хронологически события, определенное место действия и яркие характеры вдохновляют режиссеров. В этот раз главный акцент был сделан на христианской теме романа — для Павла Сафонова опорной точкой стало то, что критики часто называли произведение русским Евангелием.
— Идиот — это наш внутренний ребенок, который чист и невинен и которого мы в силу корысти, стремления к карьере и других внешних и внутренних препятствий просто забываем внутри себя, — объясняет свой замысел режиссер. — Если он заговорит и спросит что-то, мир перевернется. Окажется, что ответить этому внутреннему идиоту нечего, поскольку он один только и помнит, что в мире существуют любовь и красота…. Хочется, чтобы наш спектакль помог это услышать, побудил человека тратить свои силы на любовь и сострадание, а не на ненависть.
Соавтором спектакля стал сценограф Максим Обрезков — он создал полумистическое, условное пространство. Кажется, что Мышкин будто живет в собственном воображении, встречая лихого самодура Рогожина (Максим Чиков), гордую и самолюбивую Настасью Филипповну (Екатерина Шарыкина), крикливую и инфантильную Аглаю Епанчину (Александра Шевелькова)…. Так творческая команда спектакля виртуозно создала не драму, но притчу.