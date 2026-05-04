Драму Достоевского превратили в притчу

— Идиот — это наш внутренний ребенок, который чист и невинен и которого мы в силу корысти, стремления к карьере и других внешних и внутренних препятствий просто забываем внутри себя, — объясняет свой замысел режиссер. — Если он заговорит и спросит что-то, мир перевернется. Окажется, что ответить этому внутреннему идиоту нечего, поскольку он один только и помнит, что в мире существуют любовь и красота…. Хочется, чтобы наш спектакль помог это услышать, побудил человека тратить свои силы на любовь и сострадание, а не на ненависть.