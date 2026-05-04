Стелу «Рубеж Сталинградской доблести» торжественно открыли в Светлом Яре

В Светлом Яре торжественной церемонией открыли стелу «Рубеж Сталинградской доблести», сообщает администрация Волгоградской области.
Под марш Преображенского полка участник спецоперации Андрей Вихров и юнармеец Максим Близгарев открыли памятный знак. Затем к мемориальной стене военнослужащие Почетного караула возложили венок. Возложить цветы к стеле смогли и гости церемонии, среди которых был председатель областной Думы и руководитель областного совета ветеранов Александр Блошкин.
«Мы хорошо знаем историю Сталинградской битвы, помним, как враг рвался к Волге и был остановлен именно здесь. Дорога к Сталинградской Победе тоже начиналась отсюда. Эта стела — знак огромной признательности Поколению Победителей, участникам Великой Отечественной войны, защитникам Сталинграда», — подчеркнул Блошкин.
Ранее вокруг стелы специалисты обустроили пешеходную зону с лавочками, озеленением и уличными светильниками. Кроме того, они установили ограждения и отремонтировали существовавшую сцену поблизости. Это позволит площади со стелой стать новым местом притяжения для жителей и гостей поселка.
В начале текущего года стела «Рубеж Сталинградской доблести» была открыта в Суровикино.