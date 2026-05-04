«Почта России» скрыла часть данных о перемещении посылок

«Почта России» обновила систему отслеживания отправлений, сократив объем отображаемой информации для пользователей.

Источник: РБК

«Почта России» обновила систему отслеживания отправлений, сократив объем отображаемой информации для пользователей. Об этом РБК сообщили в компании.

Из трекинга были исключены служебные статусы, включая перемещения внутри логистических центров, сортировочных хабов и технические операции. Теперь клиенты будут видеть только ключевые этапы — прием отправления, присвоение трек-номера, начало и завершение сортировки, а также готовность к вручению.

При этом все данные о перемещении посылок сохраняются во внутренней системе. В «Почте России» отметили, что изменения направлены на упрощение отслеживания и повышение безопасности перевозки отправлений.

«Это позволяет оперативно выявлять нештатные ситуации, не перегружая клиента множеством промежуточных статусов. Переход на новую модель отслеживания направлен на упрощение клиентского пути, без лишних статусов и круглосуточных технических оповещений, и повышение безопасности перемещения отправлений», — говорится в сообщении.

В начале февраля «Почта России» запустила новую услугу, позволяющую отправлять посылки по номеру телефона вместо точного адреса и полного имени получателя. Для этого адресат должен дать согласие на подключение бесплатной опции. После отправки ему автоматически приходит трек-номер, а посылка поступает в почтовое отделение, указанное в его профиле.

