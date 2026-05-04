Самолет врезался в здание в бразильском Белу-Оризонти, есть погибшие и пострадавшие

Легкомоторный самолет, на борту которого находились четыре человека, потерпел крушение в бразильском городе Белу-Оризонти, врезавшись в жилые постройки в районе Сильвейра. Предварительно, в результате авиакатастрофы погиб один человек, еще трое получили серьезные травмы.
Непосредственно перед падением пилот успел передать тревожное сообщение наземным службам. По информации бразильского издания G1 Globo, погибли пилот и еще один пассажир, трое человек выжили. Причины крушения на данный момент не установлены.
Ранее в Лос-Анджелесе одномоторный самолет Cessna, арендованный 70-летним пилотом, врезался в линии электропередачи и потерпел крушение. Мужчина выполнял фигуры высшего пилотажа над аэропортом Уайтман, но через 10 минут после взлета направил судно в сторону аэродрома и задел столбы.
Еще в марте пассажирский лайнер авиакомпании Air Canada столкнулся с автомобилем экстренной службы на взлетно-посадочной полосе в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия. После удара лайнер «присел» на хвост, получив значительные повреждения носовой части фюзеляжа.