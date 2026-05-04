Самолет врезался в здание в бразильском Белу-Оризонти, есть погибшие и пострадавшие

Легкомоторный самолет, на борту которого находились четыре человека, потерпел крушение в бразильском городе Белу-Оризонти, врезавшись в жилые постройки в районе Сильвейра. Предварительно, в результате авиакатастрофы погиб один человек, еще трое получили серьезные травмы.