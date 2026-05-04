Россиянам рассказали, когда и как правильно высаживать рассаду в теплицу

В майские праздники многие увлеченно высаживают рассаду в теплицы, но важно делать это грамотно, чтобы не погубить растения. Как сообщил агроном Николай Курдюмов в беседе с aif.ru, секрет успеха кроется в закаливании и правильной подготовке почвы.
Специалист поделился методом «искусственного ветерка»: начиная с месячного возраста рассады он советует ежедневно включать рядом с ней вентилятор на 2−3 часа. По его словам, это делает стебли крепче, а растения коренастее.
Также примерно за две недели до высадки он рекомендует начинать солнечную подготовку, постепенно приучая саженцы к прямым лучам.
Стоит отметить, что индекс «майского дачника», в который входят инвентарь, семена, саженцы и садовая тачка, достиг в этом году 13,4 тыс. рублей, подсчитали «Известия» на основе множества данных. Годом ранее эта цифра была на уровне 12 тысяч рублей.
При этом синоптик Татьяна Позднякова призвала дачников столичного региона не торопиться с высадкой на майские праздники. Она указала, что несмотря на отсутствие заметных осадков, ночью в регионе возможны заморозки. Её слова приводит «Царьград».