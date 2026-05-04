В московском районе Ростокино возведут жилой дом

Многоквартирный дом построят в столичном районе Ростокино, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Это способствует достижению целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Уточним, что дом возведут по адресу: Сельскохозяйственная улица, владение 18, корпус 6. В здании будет 172 квартиры. Их общая площадь превышает 10,8 тысячи квадратных метров. Шесть квартир спроектированы с учетом потребностей маломобильных людей. В местах общего пользования и на придомовой территории создадут безбарьерную среду.
На прилегающей к зданию территории разместят детскую и спортивную площадки, а также проложат дорожки. Еще там засеют газон, высадят деревья и кустарники.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.