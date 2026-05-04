Книги о Чикатило, Nirvana, The Doors и Уорхоле промаркируют в России

Российский книжный союз (РКС) опубликовал обновленный перечень книг, подпадающих под закон о запрете пропаганды наркотиков и подлежащих специальной маркировке. В последнем списке, по состоянию на 4 мая, значится более 100 наименований.
В числе новых позиций — произведения, посвященные известным личностям «Враг народа Василий Сталин» Александра Звягинцева, «Товарищ Чикатило» Михаила Кривича и Ольгерта Ольгина, а также книги о музыкальных группах и культовых фигурах, такие как «Nirvana» Тру Эверетта, «The Doors» Мика Уолла, «Уорхол» Виктора Бокриса и «Битники» Дмитрия Хаустова. Также в списке оказались популярные романы, включая «Три метра над небом. Трижды ты» Федерико Моччиа, передает РБК.
Общее количество книг в перечне на сегодняшний день превышает 2,2 тысячи. Среди произведений, подлежащих маркировке, — «Гэм» Эриха Марии Ремарка, «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека, а также работы известных российских авторов, таких как Виктор Пелевин и Сергей Лукьяненко. Среди зарубежных авторов — Стивен Кинг, Чак Паланик и Харуки Мураками.
С 1 марта в стране вступили в силу поправки к закону «О наркотических средствах и психотропных веществах». Нововведения грозят уголовной и административной ответственностью за распространение произведений, в которых упоминаются наркотики. После введения изменений на сайте РКС появился отраслевой перечь книг, в которых есть упоминания наркотиков. Такие книги подлежат маркированию.