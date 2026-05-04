Врач назвала скрытую угрозу для здоровья у сотрудников на удаленке

Удаленная работа стала привычной для миллионов людей, но она скрывает риски для здоровья. Остеопат Людмила Елисавецкая объяснила, что длительное сидение дома и низкая активность могут привести к так называемому «синдрому домашнего офиса», который влияет на весь организм. Об этом пишет NEWS.ru.
«Малоподвижный образ жизни повышает риск тромбозов, варикозного расширения вен и застойных явлений в малом тазу. Кроме того, низкая физическая активность — прямой путь к набору веса», — сказала Елисавецкая.
Как пояснила специалист, в первую очередь также страдают мышцы и суставы — у многих появляется боль в шее и спине. Но на этом проблемы не заканчиваются. При длительном сидении увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
Кроме того, врач отметила, что постоянная работа из дома часто ведет к снижению общей активности. Организм начинает хуже расходовать энергию, что со временем может привести к развитию хронических заболеваний.
