Маск пригрозил создателю ChatGPT сделать его «самым ненавидимым» в США

Миллиардер Илон Маск пообещал главе OpenAI Сэму Альтману и техническому директору этой компании Грегу Брокману сделать их «самыми ненавидимыми людьми» в США, пишет Financial Times.

Источник: РБК

Миллиардер Илон Маск пообещал главе OpenAI Сэму Альтману и техническому директору этой компании Грегу Брокману сделать их «самыми ненавидимыми людьми» в США, пишет Financial Times.

Как следует из документов, поданных юристами OpenAI в федеральный суд Окленда в конце апреля, Маск написал сообщение Брокману с предложением «оценить заинтересованность в урегулировании спора». Брокман предложил взаимный отказ от претензий.

«К концу этой недели вы с Сэмом станете самыми ненавидимыми людьми в Америке. Если вы будете настаивать, так и произойдет», — написал в ответ Маск.

Маск своим иском против OpenAI добивается отмены перехода компании из некоммерческой организации в коммерческую и отстранения от должностей Альтмана и Брокмана.

Материал дополняется.

