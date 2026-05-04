Маск пригрозил создателю ChatGPT сделать его «самым ненавидимым» в США

Как следует из документов, поданных юристами OpenAI в федеральный суд Окленда в конце апреля, Маск написал сообщение Брокману с предложением «оценить заинтересованность в урегулировании спора». Брокман предложил взаимный отказ от претензий.
«К концу этой недели вы с Сэмом станете самыми ненавидимыми людьми в Америке. Если вы будете настаивать, так и произойдет», — написал в ответ Маск.
Маск своим иском против OpenAI добивается отмены перехода компании из некоммерческой организации в коммерческую и отстранения от должностей Альтмана и Брокмана.
