Даже подарил кольцо: Филипп Киркоров раскрыл, на ком хотел жениться

Известный российский артист Филипп Киркоров в шоу «Секрет на миллион» заявил, что хотел бы жениться на участнице группы Artik & Asti Севиль Велиевой.
По его словам, он всегда предъявлял высокие требования к избраннице и в последнее время лишь одна женщина им соответствовала.
«Я был покорен ее талантом, красотой, душевными качествами, но она оказалась отдана другому. Я женился бы только на Севиль», — отметил певец.
Киркоров подчеркнул, что Севиль оказалась «его человеком». И даже красиво ухаживал за девушкой и преподнес ей в подарок кольцо, не зная о том, что артистка уже состоит в отношениях, уточнил он.
Как писал сайт KP.RU, ранее солистка группы Artik & Asti сообщила, что в начале октября 2025 года сыграла свадьбу с коллегой по сцене — TONI. Однако сразу после бракосочетания она отправилась на гастроли. Севиль призналась, что очень хотела бы полноценный отпуск хотя бы на новогодние праздники, но пока думать об этом рано.