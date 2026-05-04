Правительство России сократит долги 21 региона по бюджетным кредитам

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 4 мая, объявил о решении правительства сократить долги по бюджетным кредитам для 21 региона страны на общую сумму более 114 миллиардов рублей. Эта мера направлена на поддержку региональной инфраструктуры и создание благоприятных условий для бизнеса.
— Одним из наиболее эффективных инструментов в этой работе стало списание двух третей задолженностей по бюджетным кредитам. Сегодня мы такую помощь окажем еще 21 субъекту Российской Федерации, — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Список регионов, которым будет оказана финансовая помощь, включает Удмуртию, Чувашию, Карелию, Коми, Мордовию, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края, Еврейскую автономную область, а также Воронежскую, Калининградскую, Кемеровскую, Магаданскую, Нижегородскую, Омскую, Пензенскую, Псковскую, Самарскую, Томскую и Ярославскую области, и Ненецкий автономный округ.
По словам премьер-министра, эти регионы ранее направили значительные собственные средства на развитие инвестиционных проектов, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, включая замену лифтового оборудования, и реализацию мастер-планов городов. Списание долгов позволит высвободить существенные ресурсы в региональных бюджетах для дальнейшего улучшения социально-экономической ситуации и повышения качества жизни граждан, передает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании поддержал инициативу о переносе сроков погашения регионами бюджетных кредитов с 2026 года на более поздний период.