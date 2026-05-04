В Бразилии самолет врезался в здание, есть погибшие

В бразильском городе Белу-Оризонти одномоторный самолет врезался в здание. Об этом сообщает издание G1. На борту воздушного судна находились пять человек. В результате авиакатастрофы погибли пилот и один пассажир, еще три человека выжили.
В пожарной службе уточнили, что самолет врезался в лестничную клетку между третьим и четвертым этажами. Перед крушением пилот связался с диспетчерской башней и сообщил о проблемах при взлете.
