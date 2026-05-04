В Бразилии самолет врезался в здание, есть погибшие

Ранее KP.RU писал об инциденте в Шанхае, где пассажирский лайнер China Eastern Airlines дважды столкнулся с трапом после приземления. Летчики сдали назад, но при повторном движении вперед крыло снова задело переходной мост. У самолета оказался поврежден левый двигатель, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.