Коммунальщиков под Воронежем оштрафовали за долгий ремонт водопровода

Жители 35 домов в селе Лозовое оставались без воды дольше положенного.

Источник: Комсомольская правда

Обслуживающую компанию в Верхнемамонском районе оштрафовали за затянувшийся ремонт водопровода. Прокурорская проверка показала, что коммунальщики из «Жилсервиса» не уложились в положенные сроки, когда устраняли аварию. Об этом в региональной прокуратуре рассказали 4 мая.

Сама авария случилась в марте на сетях по улице Авдеева и переулку Солнечному. Из-за поломки без воды остались 35 частных домов. Ремонтная бригада «Жилсервиса» в итоге починила трубы, но сделала это слишком поздно, нарушив законные права жителей на получение коммунальных услуг.

За эту медлительность прокуратура возбудила административное дело. Государственная жилищная инспекция признала компанию виновной и назначила штраф в размере 30 тысяч рублей.