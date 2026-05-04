В Верхотурье Свердловской области прошел «Театральный калейдоскоп»

Весенний фестиваль «Театральный калейдоскоп» прошел в Верхотурье в Свердловской области, сообщили в управлении культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа. Организация таких мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Утром 26 апреля на сцене местного центра культуры выступили воспитанники детских садов. Зрителям представили премьеры спектаклей «Солдатский привал», «Как Иван крестьянский сын Марьюшку спасал», «Каша из топора», «Сказка о дружбе, или как Иван Змея Горыныча победил». Во второй половине дня культурная программа продолжилась школьными постановками. Зрителям показали спектакли «Фотография, на которой меня нет», «Зеркальце», новую интерпретацию сказки «Волк и козлята».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.