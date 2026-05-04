Двух лосят спасли от диких собак в Володарском округе

Нижегородцам напоминают о том, что при обнаружении в лесу одиноких телят диких животных — лося, оленя или косули важно незамедлительно покинуть место встречи, при этом не создавать резкие звуки и шум. Для сохранности малышей не следует забирать их из леса и кормить.