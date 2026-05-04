Двух лосят спасли от диких собак в Володарском округе

В Володарском округе спасли от нападения бродячих собак двух маленьких лосят. Об этом сообщает минсельхоз Нижегородской области.
Местные жители рассказали сотрудникам чрезвычайного ведомства о том, что в районе поселка Решетиха в лесу дикие собаки отбили от матери двух лосят. После обследования малышей выяснилось, что физических повреждений они не получили, но были очень напуганы.
В настоящее время лосята находятся под присмотром в конном клубе КСК «Гармония». Будущих обитателей леса будут выхаживать в течение года, после чего малышей выпустят в естественную среду обитания. За год под присмотром «нянь» детеныши окрепнут и наберутся сил.
Нижегородцам напоминают о том, что при обнаружении в лесу одиноких телят диких животных — лося, оленя или косули важно незамедлительно покинуть место встречи, при этом не создавать резкие звуки и шум. Для сохранности малышей не следует забирать их из леса и кормить.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что лосята, спасенные в Нижегородской области, готовятся к самостоятельной жизни.